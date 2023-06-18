Евгений Петросян покорил молодую жену Татьяну Брухунову чувством юмора

34-летняя молодая жена Евгения Петросяна рассказала, чем ее покорил известный супруг. На своей странице в соцсети супруга юмориста сообщила, что она не смогла остаться равнодушной к будущему супругу из-за его чувства юмора.

«Мне крепкое мужское плечо нужно, поэтому рядом должен быть человек, который держит слово. Чувство юмора очень важно. Хуже скучного мужчины лишь скряга», — сказала Брухунова.

Нужно отметить, что отношения пары начались в 2011 году. Тогда Петросян был женат на Елене Степаненко. Впервые влюбленные вышли в свет в 2019 году. В этом же году они тайно поженились. В 2020 году у пары родился сын Ваган.