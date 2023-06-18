Мария Погребняк проиграла в финале раелити-шоу «Звезды в Африке»

Жена бывшего футболиста «Урала» Мария Погребняк проиграла в финале телешоу «Звезды в Африке», где предстояло соревноваться на ловкость и выносливость. Блогер дошла до финала и являлась победителем для многих зрителей. Но в итоге победу одержал Александр ST, который быстрее собрал лестницу из ступеней, которые были найдены в лабиринте. Он первым сумел добраться до флага.

Как призналась Погребняк, испытание оказалось сложным, особенно последнее задание, которое потребовало выносливости и силы.

Несмотря на то, что модель пришла последней к финишу, она гордится участием в проекте. Победитель реалити-шоу получит 5 миллионов рублей. Для Марии участие в программе стало большим испытанием. Она столкнулась со сложностями, и даже едва не утонула в реке в одном из выпусков.