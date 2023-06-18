«МК» назвал страшные последствия диверсии на Каховской ГЭС

Журналисты МК рассказали, к какому сценарию может привести подрыв Каховской ГЭС. По их данным, уничтожение этого важного объекта может плачевно сказаться на экономической жизни Украины.

К примеру взять, грузовые суда больше не смогут проходить по реке. Это приведет к проблемам в доставке грузов, а также полностью затормозит экономику в стране.

Кроме экономических последствий, не исключены серьезные экологические проблемы. Увеличатся риски загрязнения водоемов и появления в реках опасных веществ. Это негативно повлияет на оздоровление населения и экологический баланс в стране.

Помимо всего вышесказанного, серьезный урон, нанесенный Украине из-за диверсии на Каховской ГЭС, может оказаться долгосрочным и весьма трудным для восстановления.