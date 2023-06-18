«Надеюсь, что все пройдет хорошо»: у певицы Славы начались проблемы после пластики

43-летняя звезда эстрады Слава не скрывает, что она много раз обращалась к услугам пластических хирургов. Певица делала коррекцию своей внешности.

Сегодня артистка в своем микроблоге вышла на связь с поклонниками. Она оказалась в больничной палате. По словам певицы, ей нужно в себе еще что-то исправить. Впрочем, вдаваться в подробности хирургического вмешательства она не стала и не уточнила, где проходит операция.

"Я опять в больничке. Нужно подлататься, кое-что исправить. Мне ввели наркоз, надела себе секси-белье. Надеюсь, все хорошо пройдет. Всех люблю!" - отметила Слава.

Напомним, исполнительница делала себе подтяжку груди, липосакцию живота, рук, ног, подбородка. Фанаты с нетерпением ждут, когда кумир выйдет снова на связь после проделанной пластики.