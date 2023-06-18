Netflix показал отрывок из третьего сезона сериала «Ведьмак»

В рамках Tudum (ежегодная презентация, получившая название в честь звука с заставки) компания Netflix решила показать отрывок з третьего сезона сериала «Ведьмак». До премьеры осталась неделя — продолжение фильма дебютирует 29 июня.

В трехминутном видео троица Геральта, Йеннифер, Цири противостоит негодяям. Они демонстрируют свои навыки рукопашного боя, владения мечом и волшебства. В новом сезоне сериал адаптируют под книгу Анджея Сапковского «Час презрения», где Геральт, Цири, Йеннифер столкнутся с Братством магов, эльфами, Нильфгаардом.

К слову, третьий сезон «Ведьмака» поделен на две части. Первые эпизоды дебютируют 29 июня, а вторые — 27 июля. Следующие сезоны фэнтезийного проекта находятся в разработке.

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