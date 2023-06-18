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NС: в США и Испании ученые нашли ответ на вопрос, что формирует силу иммунитета человека

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Ученые из США и Испании изучают иммунитет, ведь крайне важно узнать о всех механизмах функционирования иммунной системы. В журнале Nature Communications появились результаты нового исследования, в ходе которого специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья 48 тысяч человек. Изучались также данные о приматах, которые собрались ранее.

В ходе научной работы выяснилось, что за баланс защитных сил организма отвечают два вида иммунных клеток -  iCD4 и CD8 лимфоциты. Работа иммунной системы зависит не только от количества клеток, но от их взаимодействия. Некоторые болезни нарушают баланс клеток, из-за чего снижается иммунитет.

Но в целом иммунная система человека довольно устойчива, а также способна к восстановлению. Кроме того, интересно, что людей, которые вели здоровый образ жизни, в старости иммунитет функционирует гораздо лучше по сравнению с теми, кто имеет вредные привычки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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