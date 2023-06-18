НТВ: Концертов не будет. Что сплотило покинувших Россию отечественных звёзд

Сбежавшие из РФ звезды остались без концертов и многомиллионных гонораров. После отмены выступлений в России, за рубежом также отметили концерт солиста группы «Би-2» Игоря Бортника*, который публично оскорблял своих соотечественников. Известно, что ближайший концерт коллектива должен был состоятся в столице Киргизии, но не сложилось.

О поддержке Украины говорила неоднократно эмигрировавшая Лайма Вайкуле. В Латвии певица является организатором музыкального фестиваля, куда начала приглашать своих российских коллег с русофобскими высказываниями.

Все деньги, вырученные от мероприятия, артистка пообещала отправить в Украину. После заявлений общественники потребовали привлечь Вайкуле к ответственности и запретить въезд в РФ, пишет НТВ.