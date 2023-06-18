Певица Слава показала шикарный вид из окна своей новой квартиры в Москве

Певица Слава мечтала обзавестись апартаментами в столице. Сейчас заветное желание артистки исполнилось. Каждое утро она сможет подходит к окну и наслаждается открывающимися шикарными видами. Звезда смотрит на Арбат, Кремль, Новодевичьей монастырь и Лужники.

«Какая же красота!» - написала 43-летняя Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы).

Между прочим, последние годы Слава проживала в коттедже за городом, купленном еще с гражданским мужем Анатолием Данилицким. В минувшем году она ушла от избранника после 20 лет. Артистка призналась, что тяжело переживала расставание. Однако, несмотря на это, возвращаться не захотела. О разделе совместно нажитого имущества тогда речь не шла.