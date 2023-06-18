Певица Светлана Лобода приняла поражение и с грустью вспоминает работу в России

Светлана Лобода неоднократно заявляла о том, что в РФ была певицей номер один и хорошо зарабатывала. В настоящее время украинская певица выпускает песни и снимает клипы, но она не может похвастаться большими заработками.

40-летняя артистка призналась, что в 2014 году ее карьера в России пошло вверх.

«Поняла, что ухожу с того Олипма, на который с большим трудом пришла. Шесть лет пыталась выйти из пространства своей родной страны. Была мечта стать известным человеком не только в Украине, но далеко за ее пределами», — сообщила поп-звезда.

Также Светлана упомянула, что ее песни «Твои глаза» и «К черту любовь» были лидерами в хит-парадах.

«Была успешна, реализована, довольна своей карьерой и статусом», — добавила певица.

Сейчас Лобода с дочерьми живет в Латвии. Она продолжает давать концерты, хотя приехать в Россию не сможет еще 49 лет.