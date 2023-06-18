Прокат кинофильма «Флэш» начался с катастрофы

Фильм "Флэш" студий Warner Bros. и DC стартует прокате хуже, чем предсказывали самые пессимистические прогнозы. По данным, в Северной Америке он соберет от 58 до 60 млн, долларов и 70 млн, долларов за четыре дня.

Как ожидалось, экранизация комиксов DC, в которой главная роль досталась Эзре Миллеру, заработает 75 млн. долларов и опередит "Черного Адама", который стартовал с 67 млн долларов за первые 3 дня. Руководство Warner Bros. несколько месяцев раскручивает "Флэша".

По данным генерального директора Дэвида Заслава, это величайший кинофильм о супергероях, который когда-либо был. Многие критики не согласны с такой оценкой. В настоящий момент рейтинг Rotten Tomatoes составляет 67%. Зрители поставил ленте оценку - "B" на CinemaScore.



