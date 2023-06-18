Рэпер ST стал победителем шоу «Новые звезды в Африке»

Хип-хоп-певец Александр Степанов, более известный как рэпер ST, занял первое место в шоу «Новые звезды в Африке». Вместе с ним за победу боролись Мария Погребняк и Наталья Бардо. Во время испытания участники прошли лабиринт с ловушками. Финалистам надо было собрать дощечки определенного цвета и принести на старт их, после чего построить лестницу, взобраться по ней, водрузив флаг. Лучшим оказался Александр. После победы артист испытал много эмоций и эйфорию. Он победу посвятил семье.

Ассоль и Эстель, уверен, благодаря поддержке смог выиграть.

Да, горжусь собой и не стесняюсь слез, эмоции выплескиваются, - написал рэпер.

Отметим, что премьера четвертого сезона состоялась в сентябре. Победитель получил 5 миллионов рублей.