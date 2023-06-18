Скончался экс-гитарист рок-группы «Земляне» Сергей Колчин

В социальных сетях появилась новость о преждевременной кончине Сергея Колчина. Талантливый российский музыкант, бывший гитарист российской рок-группы "Земляне" и "Лицей" скончался в молодом возрасте - ему исполнилось 45 лет.

Эту печальную новость подтвердили друзья и коллеги покойного. Пока что неизвестны причины ухода из жизни артиста. О дате и месте похорон также ничего не сообщается.

Колчин сотрудничал с коллективом "Земляне" с 2012 по 2017 годы. Он работал в проекте "Акустика" с нынешним фронтменом Андреем Храмовым, принимал участие в разных проектах Сергея Скачкова, являлся частью группы "Лицей", сотрудничал с многими другими популярными коллективами.