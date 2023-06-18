Екатерину Горину сделал актрисой случай. На самом деле она становиться звездой не планировала. Ей больше была интересна работа кинологом. Однако Сергей Бодров ее выбрал из сотен желающих — в 8 лет актриса стала знаменитой благодаря ленте «Сестры». Как же сложилась карьера и личная жизнь звезды, как она сегодня выглядит?

С детства Екатерина любила литературу. Она пробовала писать разные рассказы. В 2019 году Горина создала интернет-журнал The Swings. Параллельно она продолжала литературную деятельность, издав роман под названием «Воздухоплавательный парк» о репортерах. Женщина придерживается феминистических взглядов. Она регулярно высказывается о правах женщин в всех сферах жизни.