Внучка актрисы Людмилы Гурченко пытается продать тайное наследство покойной актрисы

Внучка покойной артистки Елены Гурченко пытается продать дачу актрисы, которую она от всех скрывала. Как известно, большая часть имущества после смерти легендарной звезды досталась вдовцу Сергею Сенину. Часть наследства Гурченко отписала своей внучке.

Людмила Марковна дачу скрывала тщательно не только от поклонников, но от близких родственников. О существовании дома Елена Королева узнала лишь после кончины знаменитой актрисы. Она решила продать дачу, хотя пока не может сделать этого, - сообщил Прохор Шаляпин.

Дело в том, что сегодня рынок недвижимости перенасыщен. Поэтому найти покупателя на коттедж в подмосковной деревне Глаголево не так уж и просто. За участок и дом площадью 150 кв. метров внучка Гурченко просит 16 млн рублей.