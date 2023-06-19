В Польше принят закон о запрете работавшим ранее в специальных службах занимать должности в органах власти государства

В Польше принят закон, касающийся сотрудников, ранее занимавших должности в специальных службах государства.

Согласно этому закону им запрещается поступать на работу в политические органы власти государства. Уточняется, что этот запрет введен по отношению к тем, кто работал в специальных службах государства в период с 1944 по 1990 год. Соответствующий закон подписал политический руководитель Польши Анджей Дуда.

Также сообщается, что те чиновники, которые сейчас занимают должности в политических органах государства и которые ранее работали в службе государственной безопасности Польши, должны быть уволены.