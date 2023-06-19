Столтенберг сделал заявление о планах покинуть должность секретаря НАТО

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о своих намерениях в отношении занимаемой им должности.

Он заявил, что не намерен добиваться продления своих полномочий в качестве руководителя блока НАТО. Об этом он заявил в Германии в ходе совместной пресс-конференции с руководителем немецкого правительства Олафом Шольцем. При этом Столтенберг уточнил, что срок его полномочий в качестве секретаря Североатлантического альянса юридически истекает в сентябре текущего года.

Он заявил, что с юридическим завершением в сентябре срока этих полномочий намерен покинуть эту должность.

«Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет», – заявил он.