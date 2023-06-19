92-летний актер из РФ Иван Краско нашел девушку на 64 года моложе себя

Накануне появилась новость о том, что Иван Краско обзавелся новой девушкой. 92-летний артист встретил 28-летнюю Дарью Пашкову в метро и решил познакомится с девушкой. Вскоре она стала помогать актеру в больнице и в его квартире.

На днях Дарья рассказала об отношениях с артистом, который ее моложе на целых 64 года.

"Я ночевала у Ивана Ивановича два раза: 3 и 9 мая. Если честно, не вижу ничего зазорного в этом. Он для меня безопасен, как я для него," - сказал Пашкова.

Ночевала девушка в квартире, где Краско живет с сыновьями. Один из наследников заметил молодую девушку в кровати отца и публично об этом сообщил. Избранница звезды говорит, что они спят под разными одеялами. Сам актер не комментирует новые отношения, поскольку восстанавливается после перенесенного инсульта.