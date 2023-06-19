Актер РФ Борис Галкин: Пугачева думала, что она незаменима в России

Заслуженный артист Российской Федерации Борис Галкин во время беседы с АиФ решил прокомментировать поведение 74-летней певицы Аллы Борисовны Пугачевой, которая вместе с семьей уехала из страны в Израиль после начала СВО.

«Пугачева думала, что незаменима В России. Но она глубоко ошиблась. Много чести ей уделять время! Мне говорить о ней не хочется, простите. Эти пузыри популярки, которые с каждым днем все более пухнут, то в связи с одним, то с другим, то со скандалом, с рождением, переездом, продажей замка – да надоело, ё-мое! Ну что у нас нет других тем, в конце то концов?!» – возмутился Борис Галкин.

Напомним, Примадонна на время приехала в РФ со словами «буду порядок наводить в ваших головах». Когда общественность ее встретила более, чем холодно, то разочарованная в отсутствии теплого приема артистка написала в соцсети о россиянах: «были холопами, а стали рабами».