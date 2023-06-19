Что общего у уехавших российских "звёзд"?

Сбежавшие из РФ звёзды остались за границей без поклонников и средств к существованию. У артистов, покинувших родину, один за одним отменяют концерты за рубежом. Что общего у этих людей, пишет Царьград.

Оказывается, не только особый статус объединяет этих артистов, а ещё и цифры - суммы гонораров, которые они хотели заработать на русофобии. Но не вышло. Зрителям неинтересны ненавидящие их музыканты, а эмигранты устали от русскоязычных знаменитостей.

Впрочем, собрать залы звёзды пытаются коллективно. Лайма Вайкуле решила организовать в Юрмале фестиваль. Она сообщила, что пригласит сбежавших из России коллег. Только в очереди на выступление артисты не выстраиваются. Участие пока подтвердили Вера Брежнева, Семён Слепаков* и Андрей Макаревич*.

* Признан иностранным агентом в России решением Минюста