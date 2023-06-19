Дмитрий Маликов вступился за покинувшую Россию Аллу Пугачеву

53-летний Дмитрий Маликов вступился за Аллу Пугачеву, покинувшую РФ после начала СВО. Артист сообщил, что Примадонну считает иконой РФ. Певец добавил, что не согласен с россиянами, осуждающими певицу.

«Каждый уязвим. Не ожидал, что будут ругать Пугачеву. Она — легенда, икона. У нее ярой русофобской позиции нет. Мне кажется, что она вообще не говорила ничего такого», — сказал Маликов.

Нужно напомнить, что Алла Борисовна живет в Израиле вместе с мужем и общими детьми. В СМИ сообщалось, что артистка хочет вернуться в РФ. Для этого ее муж попытался исключить имя из реестра иноагентов, но в Замоскворецком суде Москвы ему отказали в удовлетворении иска.



