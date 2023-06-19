Дочь показала кадры из дома болеющей Анастасии Заворотнюк и фото семейной прогулки

Дочь Анастасии Заворотнюк показала кадры из дома в Крекшино, где в настоящее время живет болеющая раком знаменитость. Также Анна опубликовала фото семейной прогулки.

Как видно на снимках, вход в особняк обнесен черной оградой и украшен большим количеством цветов. Рядом также высажен зеленый коридор из туй. С балкона модель сняла вид на территорию.

Также девушка прогулялась с 80-летней бабушкой Валентиной Борисовной. Женщина увлекается скандинавской ходьбой, поэтому на фотографии была с палками. Несмотря на свой возраст, она посещает салоны красоты, поскольку в кадре виден ухоженный красный педикюр.

А вот болеющую актрису никто давно не видел. Родные скрывают, как себя сейчас чувствует себя 52-летняя Анастасия.