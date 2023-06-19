Фанаты «Новых звезд в Африке» разочарованы финалом телешоу: «Все подстроено для Погребняк»

Реалити-шоу "Новые звезды в Африке" подошло к концу. В минувшее воскресенье, 18 июня, состоялся долгожданный финал проекта.

Все участники программы прошли много испытаний в борьбе за главный приз в размере 5 миллионов рублей. Но концовка передачи у поклонников вызвала критику. Фанаты заявили, что имя победителя заранее было известно.

Накануне финала ведущая экстремального шоу Ольга Бузова напомнила подписчикам в микроблоге о скором объявлении победителя. Но пост теледивы в социальной сети вызвал огромное количество негативных комментариев от разочарованных фанатов. Они этот сезон назвали неинтересным и уверены, что все в шоу было подстроено в пользу Марии Погребняк.

Этот сезон просто отстой, все не искренне и наигранно. Проталкивание друзей очень наглядно.

Машу за все места тянули, лишь бы она оказалась в финале.

Рейнджеры Мариипомогали змей вытаскивать, Денис их сам переносил в контейнер и только терял время? Тогда поняла, что эта мадам точно будет в финале.