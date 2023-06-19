Съемки телепрограммы Андрея Малахова с группой «Божья коровка» закончились скандалом

Группа «Божья коровка» отказалась петь свою песню «Гранитный камушек» в студии передачи «Привет, Андрей». Участников коллектива пригласили принять участие в шоу и они согласились. Но когда сотрудники попросили спеть «Камушек», Владимир Воленко категорически отказался.

«В последний момент пытались заставить изменить свой репертуар. Изначально утвердили хит «Теплоход», сочтя его народным. Но менеджеры решили, что нужно спеть хит «Гранитный камушек», — отметил вокалист.

По словам музыканта, «Теплоход» — «важная песня, которая направлена на популяризацию внутреннего туризма».

«После этих слов организаторы перестали спорить! Мы спели «Теплоход», — добавляет Воленко.