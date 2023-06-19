На актрису Людмилу Зайцеву началась травля после выхода фильма «Маленькая Вера»

Людмиле Зайцевой в фильме «Маленькая Вера» досталась роль Маргариты Владимировны – матери главной героини. Картина стала первой советской лентой, где откровенно показали половой акт.

Премьера проекта прошла в 1988 году, как-раз в разгар «перестройки». В рамках кинофильма партнером актрисы стал Юрий Назаров, который игравший отца героини. Они ездили вместе в Ленинград, Минск и многие другие города. Везде были люди, которые жестко критиковали актеров за участие в картине, которую в СССР назвали «постыдной». Хотя были те, кто хвалил мелодраму. Они говорили, что в ленте показали правду без прикрас.

Людмила часто посещала ФРГ. Местные жители отмечали, что в их стране «Маленькая Вера» не вызвала негодования. В Германии удивились такой реакции телезрителей в СССР.