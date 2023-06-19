Наталья Бардо поссорилась с Марией Погребняк в финале шоу «Новые звезды в Африке»

18 июня на ТНТ вышла финальная часть шоу «Новые звезды в Африке». Боролись за главный приз рэпер ST, модель Мария Погребняк и артистка Наталья Бардо. Но на этом шоу не закончилось, так как участники продолжили обсуждать старые обиды и предательство последней.

Много вопросов: простили ли меня Маша и Саша? Ребята, ни на кого никто не обижается, это игра, шоу. Выяснилось, что побеждают люди с позитивным мышлением, - отметила Наталья.

Между прочим, дети Погребняк после финала ее соплеменницу назвали «крысой». Ранее Бардо обманула участников, проголосовав против друга. Однако в итоге победил российский рэпер ST (Александр Степанов).