Netflix опубликовал тизер второго сезона корейского телесериала «Игра в кальмара»

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix появился тизер второго сезона корейского сериала «Игра в кальмара». В видео показано, что к своим ролям вернутся некоторые звезды из первого сезона, а также появятся новые артисты.

«Игра в кальмара» —это южнокорейский веб-сериал. Его жанр - приключенческий боевик, триллер, драма. Главные роли в проекте достались Ли Джону Джэ, О Ен Су, Пак Хэ Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ен, Ким Чжу Рен, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати.

Сериал рассказывает о людях, которые из-за приняли участие в тайном турнире на выживание с призом в 45,6 млрд вон (это 38,5 млн долларов). Мировая премьера сериала прошло 17 сентября 2021 года на Netflix.

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