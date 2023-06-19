НТВ: уехавшая из России примадонна Алла Пугачева скрывается в «израильской Рублевке»

Появились новые подробности о жизни Аллы Пугачевой. Речь идет о ее проживания в Израиле. Журналисты «Новых русских сенсаций» на канале НТВ засняли предполагаемый дом, в котором проживает Примадонна с семьей.

Как выяснилось, новый дом артистки находится в дорогом городе в Израиле. Он расположен в Герцлии в районе Питуах. Примечательно, что этот район еще называют «сестрой Тель-Авива» и «израильской Рублевкой».

Также известно, что Алла Борисовна с семьей остановилась в белоснежном трехэтажном коттедже с бассейном и террасой во дворе. Двойняшки Лиза и Гарри посещают гимназию, расположенную совсем рядом с особняком.