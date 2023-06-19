Отец Киркорова положил глаз на медсестру, но скрывает это, а Дибров уволил домработницу

Представителям российского шоу-бизнеса нередко помогают домработницы. Помощницы контролируют прием лекарственных средств, ходят сними на прогулки, помогают по дому и даже обсуждают фильмы. Проживают они вместе со звёздами, однако в разных комнатах.

Бедрос Киркоров нанял себе медсестру из Брянской области. Женщина проводил с ним все время. Сам артист отношения с молодой помощницей отрицает, а вот его сын говорит о скорой свадьбе.

Дмитрий Дибров также прибегал к услугам домработницы, но столкнулся со сложностями. Они с супргой часто нанимали семейную пару. Мужчина занимался ремонтными работами, а женщина — уборкой и готовкой. Однажды домработница отказалась работать, приготовив плохую еду. Звёздное семейство было уволило персонал и наняло новых помощников.