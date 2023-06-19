Пашутин усомнился в человеческих качествах сбежавшей из РФ в Израиль Пугачевой

Народный артист Российской Федерации Александр Пашутин поделился своим мнением с журналистами насчет поведения Аллы Борисовны Пугачевой, которая осудила власти за проведение СВО и сбежала за границу.

Александр Пашутин стал одним из гостей фестиваля «КСТОкино», который проходил в Новороссийске. В интервью актер высказался о поведении Примадонны, которая уехала в Израиль после оглашения специальной военной операции на Украине.

«Пугачева пела хорошо. Я очень хорошо к ней относился. Но человек она оказалась не очень. Это стало понятно после начала СВО. Она сбежала. Как можно было называть холопами людей?!», – возмутился артист.

Напомним, что Примадонна покинула родину вместе с семьей. В последний раз певица приезжала в столицу РФ на похороны художника-модельера Валентина Юдашкина.