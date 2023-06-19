Павел Воля назвал невеждами критиков кулинарного шоу ведущей Юлии Высоцкой

Многие звезды шоу-бизнеса успели высказаться по поводу кулинарного шоу Юлии Высоцкой. Большинство поддержало телеведущую. Свое мнение высказал Павел Воля.

Как напомнил комик, в современном мире новости «живут» не больше 10 минут, поэтому переживать не имеет смысла. Обсудив «горячую» тему, люди переключаются на другую и забывают, о чём раньше говорили.

По его словам, кулинарное шоу Высоцкой обливают грязью из-за невежества, порождающего агрессию. Люди это делают из-за зависти, они не умеют реализовать собственные проекты. Обычно хейтят тех, кто хочет достичь успеха, пусть ценой ошибок и заблуждений.

Также Паве пояснил, почему Юлия закрыла комментарии в соцсетях. Ведущая просто не хотела читать хейт, а человек, который что-то делает в своей жизни, неприятен лентяям.