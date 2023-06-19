Певица Наргиз Закирова призналась, что она сильно переживает смерть друга Сергея Колчина

Наргиз Закирова тяжело переживает утрату друга и коллеги, гитариста Сергея Колчина из групп “Земляне” и “Лицей”. Музыкант умер в 45-летнем возрасте.

Новость о смерти певца сильно потрясла Закирову. Она поделилась своим состоянием с поклонниками. Как призналась Наргиз, ей тяжело справиться с потерей товарища, тяжело на чем-то сосредоточиться и просто функционировать. Артистка всегда старалась быть сильной и справляться с трудностями, но ситуация вышла из-под контроля. Звезда испытывает невероятную боль.

О трагическом событии певица узнала в минувшую пятницу. Они с Колчиным вместе выступали почти 10 лет. Сердце исполнительницы разбито, она безутешна. Знаменитость даже выражала отчаяние в письмах, в которых попросила Сергея сказать, что это просто страшная ошибка и что на самом деле он жив.