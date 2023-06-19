Певица Наталья Подольская встретила мужа Владимира Преснякова с визгами

Несколько дней назад Наталья Подольская отправилась в отпуск вместе с детьми. Они уехали в Испанию. Муж певицы остался в столице из-за важных рабочих вопросов. Но Владимир Пресняков обрадовал семью неожиданным приездом на курорт. Об этом сама артистка рассказала в микрологе.

Пресняков приехал из аэропорта ночью, что не помешало встретить его всеми родственниками. Дети выбежали у отцу на улицу, а певица начала громко визжать. Владимир планирует провести с близкими несколько недель, а затем уедет в Москву.

Стоит сказать, что Подольская сначала отправилась в Испанию только с наследниками, однако позже к ним приехала сестра и друзья. Наталье не хватало только супруга, который решил сделать сюрприз и прилететь без предупреждения в теплую страну.