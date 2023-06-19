Разин неожиданно выступил с душевным признанием о Юрии Шатунове

Юрий Шатунов умер год назад. Андрей Разин, которые на протяжении многих лет проработал с умершим артистом, неожиданно вышел на связь и отдал дань памяти кумиру 80-х и 90-х.

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. У солиста «Ласкового мая» произошел инфаркт и его сердце остановилось. Умер певец прямо в авто скорой помощи. К годовщине смерти народного любимца продюсер объявил, что он решил выпустить новый альбом. Первый хит растрогает поклонников артиста до слез.

«23 числа хочу показать песню. Она самая тяжелая из всех 227 песен, которые пел, потому что посвятил ее Юрию Шатунову. Конечно же, я хочу, чтобы 23 июня, в день его смерти, вы ее все услышали. Нет слов», — написал в соцсети Разин.