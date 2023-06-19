Развод и переезд за границу: СМИ раскрыли секрет актрисы Паулины Андреевой

Недавно стало известно о том, что Федор Бондарчук с семьей переехал в Санкт-Петербург. Режиссер является председателем совета директоров киностудии «Ленфильм», поэтому немало времени проводит в Северной столице.

Также выяснились любопытные детали из жизни семьи его жены. Оказалось, что проживавшие в Петербурге родители Паулины Андреевой развелись и уехали в разные страны. Мать актрисы переехала в Италию, а отец живет в Израиле вместе с братьями актрисы Игорем и Борисом.

Сама Андреева не обсуждает личную жизнь и скрывает подробности жизни близких. Супруга режиссера категорически отказывается говорить о сыне Иване, который появился на свет 2 года назад. Известно только то, что после рождения ребенка артистка стала писать сценарии. Федор Бондарчук также ничего не рассказывает о наследнике.