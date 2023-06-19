В Сети показали, как изменились актеры из фильма «День Радио» спустя 15 лет

После выхода фильма «День радио» на экраны прошло 15 лет. Издание «Sport24.ru» показало, как изменились главные герои этой ленты.

Дмитрий Дьяченко, режиссер картины, построил вокруг судне сюжет, которое застряло в Японском море. В фильме отлично сочетались шутки и любимые всеми песни, поэтому «День радио» стал настоящей классикой «нулевых».

В фильме разворачиваются две истории. Одна - в море, где судно с артистами оказалось в сложной ситуации из-за отсутствия топлива. Вторая - о марафоне, который должен состоятся на радио, хотя за несколько минут до эфира эту идею украли конкуренты.

Главные роли достались: Нонне Гришаевой, Леониду Барацу, Анне Касаткиной, Ростиславу Хаиту, Александру Демидову, Камилю Ларину, Михаилу Козыреву. За это время они сильно изменились, некоторых даже сложно узнать.