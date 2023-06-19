Sports Medicine: занятия спортом вдвое ускорили восстановление после сотрясения мозга

Часто после сотрясения мозга врачи накладывают ограничения на любую физическую активность. Ученые из Мичиганского университета выяснили, что напрасно. Спорт значительно ускоряет выздоровление пациентов, пишет Sports Medicine.

Оказалось, что посильные физические упражнения в первые две суток после травмы способствовали быстрому выздоровлению. Оно происходило вдвое быстрее, чем у тех добровольцев, которые отложили на неделю тренировки. В общем было изучено анамнез 1200 спортсменов после сотрясения мозга.

Как выяснилось, хуже всего восстановление проходило у тех, кто не занимался никогда. Те, кто до травмы тренировался и через 7-10 дней вернулся к занятиям, восстанавливались на пять дней дольше по сравнению с добровольцами, приступившими к занятиям через 48 часов после инцидента.