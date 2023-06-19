StarHit.ru: Первые кадры второго сезона «Игры в кальмара»

Создатели «Игры в кальмара» поделились подробностями грядущего запуска второго сезона. Первый сезон побил рекорды продаж и стал самым популярным в истории Netflix. Второй сезон обещает быть более жестоким. Герои столкнутся со смертельно опасными испытаниями.

Съемки второго сезона начались и будут длится 10 месяцев. Постпроизводство потребует еще немного времени. В связи с этим второй сезон выйдет не ранее осени 2024 года. Но в Netflix порадовали поклонников тизером ленты, где можно увидеть как новых, так и старых героев.