Вернувшаяся на телеэкраны Юлия Высоцкая показала свой естественный вид

После нескольких недель травли, которая была вызвана неудачными рецептами, Юлия Высоцкая вернулась к работе. Сейчас звезда активно снимает новые выпуски кулинарной программы «Едим дома», о чем рассказывает в своих социальных сетях.

Нападки в свой адрес жена режиссера всячески игнорирует. В это раз актриса решила отвлечь внимание публики от скандала с шоу весьма откровенным нарядом. В студию Высоцкая приехала в легком белом платье с красным принтом. Наряд оголил плечи ведущей и выгодно подчеркнул ее тонкую талию.

Для фото Юлия распустила светлые волосы и нанесла легкий макияж. Вокруг стояло оборудование для съемок. Теледива также написала, что для нее работа - праздник.