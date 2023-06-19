Врач-педиатр Альмасри рассказала, как не заразиться ротавирусом

Врач-педиатр из РФ Надежда Альмасри рассказала, как можно избежать заражения ротавирусом. По словам специалиста, не подцепить инфекцию можно если соблюдать базовые правила личной гигиены.

«На отдыхе детям и взрослым не нужно забывать всегда хорошо мыть руки с теплой проточной водой и мылом. Особенно нужно это делать после возвращения с улицы, посещения туалета, игр на пляже, перед приготовлением еды, перед приемом пищи. Также следует всегда хорошо мыть фрукты, овощи, зелень перед их употреблением», — информирует Альмасри.

Эксперт рекомендует хранить еду в холодильнике. А для детей отличной мерой профилактики от ротавируса является вакцинация.