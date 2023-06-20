45-летнего шоумена Ивана Урганта сравнили с пожилым дедушкой из-за седой бороды

Совсем недавно Иван Ургант выложил новое фото со своей младшей дочерью Валерией в личном микроблоге. Увидев этот снимок, многие фанаты испугались внешнего вида ведущего. Подписчики шоумена сравнили с дедушкой.

В кадре папа и дочка позировали в лифте. Артист предстал в бело-голубом лонгсливе, светлых шортах, черной кепке. Его 7-летняя наследница отдала предпочтение яркому кардигану, белой футболке и серым шортам. Но поклонники обратили свое внимание не на одежду Урганта, а на его перемены во внешнем виде.

Как отметили пользователи, из-за седой бороды Иван похож на пожилого дедушку.

«Молодость то проходит»,

«Иван сильно постарел»,

«Похож на дедушку», — написали комментаторы.