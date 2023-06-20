Постоянный представитель Российской Федерации при разных международных организациях в столице Австрии Вене Михаил Ульянов сделал заявление о ситуации с немецкими танками, которые поставляет Германия киевскому режиму.

Он заявил, что в ходе попытки военных соединений, подчиняющихся киевскому режиму, провести наступление Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают эти танки. Ульянов считает, что уничтожение этих танков приближает провал попытки наступления ВСУ. Он отметил, что у военных соединений, подчиняющихся киевскому режиму, остается все меньше этих немецких танков.

«Немецких "Леопардов" скоро в Красную книгу будут предлагать занести, потому что их русские уничтожают», – заявил он.