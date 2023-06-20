Трамп сделал заявление об отношениях с Путиным

Занимавший ранее должность американского президента Дональд Трамп сделал заявление о своих отношениях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Трамп отметил, что уже достаточно давно не общался с ним. При этом он заявил, что у него сложились крепкие отношения с Путиным.

Он также рассказал, что предпринял бы меры для дипломатического урегулирования украинского кризиса, если бы занимал должность американского президента. Как передают журналисты американского телевизионного канала Fox News, Трамп заявил, что ставил бы цель добиться заключения дипломатического договора между Российской Федерацией и Украиной в течение суток, и считает, что это получилось бы.