7Days.ru: Бузовой пришлось отказаться от своего «ребеночка»

Ольга Бузова ведет активный образ жизни. Она принимает участие в разных шоу, гастролирует с концертами, участвует в фотосессиях. Из-за этого ведущая редко бывает дома и не может ухаживать за собакой Евой. Питомца звезда отдала отцу Игорю Дмитриевичу, который заботится о нем.

Недавно Бузова навестила семью и поиграла с «ребеночком». Как объяснила Ольга подписчикам, Ева чувствует себя лучше в компании отца, который ее ежедневно и водит в груминг-салон.

Я сейчас заплачу! Так сильно скучаю… Ева, что? Мамка твоя гастролёр, да? Она такая чистенькая! Папуль, спасибо большое за ребеночка? - сказала певица.

Также артистка призвала всех фанатов беречь близких. Несмотря на то, что у нее перед вылетом было много день, теледива нашла время для встречи с родными.