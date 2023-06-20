Актер Борис Галкин заявил, что не желает говорить о покинувшей Россию Пугачевой

Советский и российский актер Борис Галкин критически отнесся к обсуждениям Аллы Пугачевой, которая покинула Россию и уехала в Изариль. В беседе с изданием «АиФ» артист сообщил, что настало время поговорить на другие темы.

По словам Галкина, Примадонна ошиблась, предположив, что она в РФ незаменима. Разговоры о Пугачевой бессмысленны и оказывают ей «много чести».

«Мне говорить не хочется о ней, уж простите. Эти пузырьки популярки, которые все более и более пухнут, то в связи с одним, то с другим, со скандалом с рождением, переездом, продажей замка —е-мое, надоело!» — сказал он.

Артист добавил, что нынче есть много интересных темы, которым нужно уделить внимание, кроме звезд, покинувших свою родину.