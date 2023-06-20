Бузовой пришлось оправдываться из-за скандального финала проекта «Звезды в Африке»

После выхода на экраны финального выпуска «Звезд в Африке» начался громкий скандал. Ольгу Бузову обвинили в нечестности, поскольку победителем стал ее друг. Но близко дружит с ведущей и Мария Погребняк. Поэтому поклонники шоу заподозрили, что теледива могла помогать друзьям проходить разные испытания.

Ольга в свою очередь заявила, что работа и жизнь — разные вещи. Она отрицает общение с товарищами за кадром и утверждает, что все участники играли честно. Также Бузова призналась, что ей было трудно после испытания с Денисом Лебедевым и она еле сдержала слезы.

Однако, звезда выразила радость за победу в проекте своих друзей. Она искренне поздравила рэпера и поблагодарила телезрителей за оказанную поддержку.