Борису Гребенщикову пришлось публично извиниться за слова о Викторе Цое

Борис Гребенщиков и Виктор Цой были хорошими друзьями. Но после смерти солиста «Кино» исполнитель начал рассказывать факты, которые шокировали фанатов.

Как говорит Гребенщикова, в начале 90-х годов «люди в малиновых пиджаках» вынуждали музыкантов петь перед бандитами и даже угрожали оружием.

«Группе могли позвонить в четыре часа утра: «Быстро поднимайтесь! Браткам нужно сыграть». Было неприятно, но им деваться было некуда», — рассказал артист.

Хотя поклонники Цоя засомневались в правдивости этих слов Гребенщикова. Позже бэк-вокалист Георгий Гурьянов назвал слова основателя группы «Аквариум» полной чушью. В итоге Гребенщиков пожалел, что история оказалась в СМИ и отметил, что это не соответствует действительности.