Экс-участница «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказал о своём отношении к приёмным детям

Экс-участница популярного телевизионного шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова в минувшем году стала мамой. Она родила двух замечательных близнецов. Однако недавно девушка заговорила о мечтах иметь еще дочку. Отцом наследников звезды стал коллега по цеху - бывий участник нескончаемого любовного проекта Мондезир Свет-Амур.

В блоге в социальной сети 36-летняя звезда решила поделиться мыслями о возможном усыновлении в ближайшем будущем ребёнка. Как отметила молодая мама, она питает уважение к женщинам, которые не боятся такой ответственности. Однако сама рисковать не стала бы.

«Скажу честно — не смогу. Не смогу даже представить, что можно так сильно любить чужого ребенка, как своего», - честно призналась Ефременкова.