Люся Чеботина в откровенном мини-платье пришла на премьеру нового фильма «Мальдивы подождут»

В столичном кинотеатре “Каро Октябрь” на днях прошел показ комедийной картины “Мальдивы подождут”. На премьеру нового фильма пришло немало знаменитостей отечественного шоу-бизнеса.

На красной дорожке репортеры также заметили знаменитую певицу Люсю Чеботину. Дерзкий образ артистки привлек внимание прессы. Исполнительница решила одеть узкое черное мини-платье с вырезами по бокам, а также в области груди.

Люся пришла на премьеру в Москве в гордом одиночестве. Хотя в последнее время распространяются слухи о разрыве Чеботиней с бойфрендом - молодым певцом ЮрКиссом.