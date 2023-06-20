Люся Чеботина впервые прокомментировала череду скандалов, связанных с ее именем

Люся Чеботина стала гостьей очередной столичной премьеры. Она появилась на показе фильма «Мальдивы подождут». Журналисты задали певице несколько вопросов о череде скандалов, связанных с ее именем.

Сперва артистка проигнорировала съемки Иды Галич. Свое отсутствие она объяснила плохим самочувствие, а блогер подобное поведение посчитала непрофессионализмом. Затем звезды встретились на вручении премии RU.TV, где Ида стала ведущей, а Люся выступающей гостей. В итоге Чеботина не стала принимать награду из рук коллеги и уехала.

Затем песни исполнительницы пропали из радиостанций и каналов. Как заявила исполнительница, ей странно читать ложь, поскольку в ее жизни все прекрасно и нет никакой черной полосы.

«Когда узнаете правду, мы все дружно посмеёмся», - отметила артистка.