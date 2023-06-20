Наталия Медведева сообщила, что ее оскорбил победитель шоу «Новые звезды в Африке» рэпер ST

38-летняя Наталья Медведева высказалась о победе Александра Степанова (рэпра ST) в «Новых звездах в Африке». По словам актрисы, исполнитель повел себя некрасиво по отношению к ней.

Наталия – единственная выбывшая участница, которая сообщила, что в проекте никто из ребят не должен победить.

«Она здесь отличилась. Ответила, что не верит ни в кого. Ее задело все, что здесь происходило. Она через себя не могла переступить даже в мелочи, как выбрать кого-либо из нас», — отметил певец.

Звезда Comedy Woman решала ответить на упреки рэпера и раскритиковала его за поведение.

«Меня веселит, что Машу и Сашу не оставляла моя фамилия в покое. Девчонки всегда отвечали достойно, мне понравилось. Не знаю, зачем ST полил грязью всех, кто ушел. Все обиженные, с желчью. Девчонки хорошо отвечали, никого не опустив», — отметила Медведева.